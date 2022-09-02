Европейские индексы - 01-09-22
МОСКВА, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.60% и составил 12630.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 6034.31 пункта, британский FTSE снизился на 1.86% и составил 7148.50 пункта, а российский RTSI вырос на 1.67% и составил 1279.45 пункта.
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