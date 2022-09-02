Цены на цветные металлы - 01-09-22

ЛОНДОН, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.71% и составила 2295.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.62% и составила 7597.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.51% и составила 1901.00 долларов США, цена на никель снизилась на 5.14% и составила 20311.00 долларов США, цена на олово снизилась на 7.60% и составила 21060.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 5.78% и составила 3259.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.45% и составила 35362.10 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.