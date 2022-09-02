Республике Арцах 31 год: в Степанакерте по случаю праздника состоятся мероприятия

Армяне всего мира отмечают 31-ю годовщину Независимости Республики Арцах. 2 сентября 1991 г. совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей Нагорно-Карабахской области (НКАО) и Шаумяновского районов.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР.

10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.

В сложившейся ситуации ответные действия Баку не заставили себя ждать. 25 сентября 1991 года Степанакерт впервые подвергся обстрелу из Шуши ракетами типа «Алазань». Началась Арцахская освободительная война. В водовороте войны была сформирована Армянская армия, которая смогла обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха.

По просьбе Азербайджана 12 мая 1994 г. главы оборонных ведомств Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении подписали документ о прекращении огня.

Спустя 15 лет после обретения независимости 2 сентября арцахцы на всенародном референдуме приняли основной закон государства и общества - Конституцию Нагорно-Карабахской Республики.

27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана, с привлечением Турции и наемных террористов, начали войну против Арцаха, нарушив вступившее в силу 12 мая 1994 года трехстороннее соглашение и другие международные соглашения. 9 ноября при посредничестве Российской Федерации было подписано трехстороннее заявление (президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым).

Согласно заявлению о прекращении огня, Гадрутский район и Шуши, а также вся зона безопасности Арцаха перешли под контроль Азербайджана. Вдоль линии соприкосновения Арцаха и в Лачинском коридоре был дислоцирован российский миротворческий контингент.

25 августа 2022 года город Бердзор, поселки Агавно и Неркин Сус также перешли под контроль Азербайджана, так как начал действовать пункт трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, согласно которому в течение трех лет должен быть утвержден проект строительства новой дороги вдоль Лачинского коридора, которая обеспечит связь между Нагорным Карабахом и Арменией. А Российский миротворческий контингент будет передислоцирован для охраны этой дороги. Уже запущен новый маршрут Лачинского коридора, безопасность которого обеспечивают военнослужащие миротворческих сил Российской Федерации.

В день 31-летия Республики Арцах в Степанакерте предусмотрен ряд мероприятий. В частности, 5 фракций Парламента Арцаха объявили о проведении шествия и митинга. 2 сентября в 17:30 все жители и гости столицы приглашаются на площадь Свободы Степанакерта (Кольцевая), откуда начнется шествие. В 19:00 на площади Возрождения состоится митинг, посвященный провозглашению Республики Арцах.