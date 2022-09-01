Россия подала запрос на проведение заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Российская Федерация подала запрос на проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.