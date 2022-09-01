Подразделения специального назначения воинской части N провели тактические учения

Военнослужащие подразделений специального назначения N-ской воинской части 1 сентября провели тактические учения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, военнослужащие проникли на место условного противника, нейтрализовали живую силу, изъяли важные документы и заняли выгодные позиции. Разработаны взаимосогласованные действия группы в круговом обороне и контратаке.

Отмечается, что экипаж продемонстрировал высокую подготовку, усовершенствовал профессиональные навыки, навыки камуфляжных действий в сложных погодных условиях.