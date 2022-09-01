Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этомзаявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, сейчас в мире по предложению США обсуждается введение такой границы для поддержания роста цен на нефть и ограничения доходов России.

"Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - сообщил Новак.