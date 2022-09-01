Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Седьмой пакет шведской поддержки состоит из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти боеприпасы совместимы с используемыми в настоящее время артиллерийскими системами и могут быть использованы сразу после поставки.