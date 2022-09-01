На одном из военных полигонов Дальневосточного федерального округа России состоялась торжественная церемония открытия широкомасштабных международных стратегических командно-штабных учений''Восток-2022''.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в учениях принимают участие подразделения 14 государств, в том числе и вооруженных сил РА.

Отмечается, что, приветствуя руководителей делегаций и военнослужащих стран-участниц, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подчеркнул важность проведения столь широкомасштабных совместных войсковых учений в борьбе против существующих вызовов.

«Пожелав успехов всем участникам инспекции, командующий армянской военной группировкой полковник Сасун Бадасян также выразил уверенность, что учения пройдут на высоком уровне и подразделения вооруженных сил стран-участниц совместными усилиями добьются слаженного выполнения поставленных задач», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в целом в учениях ''Восток-2022'' задействовано около 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 единиц авиации и 60 боевых кораблей. Учения продлятся до 7 сентября.