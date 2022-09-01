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Министр юстиции отреагировал на предложение генпрокурора ввести смертную казнь за госизмену

Министр юстиции отреагировал на предложение генпрокурора ввести смертную казнь за госизмену

Совет конституционных реформ обязательно обсуждает и обращает внимание на все мнения и предложения совместно с Комиссией по конституционным реформам.

Об этом сказал министр юстиции Карен Андреасян, отвечая на вопрос корреспондента  Арменпресс, какова позиция господина Андреасяна относительно предложения генпрокурора Артура Давтяна о казни за государственную измену и будет ли этот вопрос обсужден в Совете по конституционным реформам РА.

"Совет по конституционным реформам совместно с Комиссией обязательно обсуждает и обращает внимание на все мнения и предложения, но никакое мнение не может предопределить результат обсуждений", - сказал Андреасян.

Ранее генеральный прокурор РА Артур Давтян предложил создать конституционно-правовые основания для казни за государственную измену.

 


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