Анонс мероприятий на 2 сентября
18:00, Сентябрь 01, 2022
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- 18:00 Анонс мероприятий на 2 сентября
- 17:47 Заболеваемость COVID-19 за неделю упала во всех регионах мира
- 17:41 Армения и Иран намерены углубить двусторонние экономические связи и увеличить товарооборот
- 17:29 Боррель приветствовал встречу Пашинян–Мишель–Алиев
- 17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-09-22
- 17:11 Азиатские индексы - 01-09-22
- 17:07 Президент РА и новоназначенный посол Бразилии отметили интересные сферы для сотрудничества
- 16:54 Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Арцах
- 16:38 СМИ сообщили о сближении России, Китая и Ирана на фоне давления со стороны США
- 16:34 Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом
- 16:13 Армянские специалисты и представители правительства Армении посетили стройплощадку Курской АЭС-2
- 15:57 Правительство примет дополнительное решение об увеличении пенсий всех пенсионеров как минимум на 3000 драмов
- 15:34 В России за сутки выявили 49 761 случай заражения коронавирусом. Это максимум с 11 марта
- 15:26 Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России
- 14:47 Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать
- 14:32 Заседание совета ассоциации ЕС - Украина пройдет 5 сентября в Брюсселе
- 14:06 В ЕК заявили, что 13 государств ЕС не получают российский газ или получают его ограниченно
- 14:03 Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы
- 13:51 Арсен Захарян не перейдет в «Челси» из-за санкций
- 13:11 Премьер-министр Республики Армения поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
- 12:55 Обсуждение было непростым: Пашинян сообщил подробности трехсторонней встречи в Брюсселе
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