Боррель приветствовал встречу Пашинян–Мишель–Алиев

29 вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Важно продолжать работу и усилия по достижению прогресса в мирном соглашении в гуманитарной и коммуникационной сферах. ЕС продолжает быть полноценно вовлеченным —во имя мирного, безопасного и благополучного Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

На состоявшейся 31 августа встрече были обсуждены вопросы, касающиеся освобождения пленных и выяснения судьбы пропавших без вести лиц, демаркации и пограничной безопасности, регионального разблокирования, урегулирования отношений Армения-Азербайджан, Нагорно-Карабахской проблемы. Достигнута договоренность о продолжении предметных переговоров по разработке проекта мирного договора на уровне министров иностранных дел. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца. Следующая встреча комиссии по делимитации и пограничной безопасности состоится в Брюсселе в ноябре. Следующая встреча в формате лидеров состоится в ноябре.