Азиатские индексы - 01-09-22
ТОКИО, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.53% и составил 27661.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.41% и составил 1935.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3184.98 пункта, а HANG SENG снизился на 1.79% и составил 19597.31 пункта.
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