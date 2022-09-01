Азиатские индексы - 01-09-22

ТОКИО, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.53% и составил 27661.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.41% и составил 1935.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3184.98 пункта, а HANG SENG снизился на 1.79% и составил 19597.31 пункта.