Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Арцах

Рубен Варданян заявил о своем решении переехать в Арцах и создать Фронт безопасности и развития Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, распространенном фондом IDeA, Варданян призвал армян всего мира присоединиться к борьбе за Арцах.

«Сейчас для всего армянства наступил экзистенциальный Сардарапат. Новый Сардарапат! Это не баталия, он невидим и не ощущается, подобно радиации, и потому кажется, что ничего не происходит. На самом же деле радиация уничтожает всё живое. Мы должны проснуться. Каждый из нас должен сделать всё возможное, чтобы остановить катастрофу, которая будет смертельной для всех вне зависимости то того, где мы живём. Но если мы все вместе не встанем плечом к плечу, мы потеряем то, что является нашей опорой», - обратился Рубен Варданян ко всем армянам.

Он также сообщил, что отказался от российского гражданства, чтобы переехать в Арцах в качестве гражданина Армении, «потому что так правильно».

Рубен Варданян обратился к Азербайджану с призывом прекратить сжимать пружину.

«Я хочу обратиться к нашим соседям, хочу сказать: перестаньте сжимать пружину! Вы должны понимать, что мы, армяне, не допустим, чтобы в Арцахе произошла этническая чистка. Мы не допустим, чтобы вы постепенно выдавили отсюда армян».

Варданян поблагодарил российских миротворцев в Арцахе, отметив:

«Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами».

Варданян обратился и к мировой общественности, призвав не допустить этнических чисток в 21 веке.

Видеообращение Рубена Варданяна от 1 сентября было записано в Арцахе, у одного из древнейших деревьев в мире - дерева Танджри, которому более 2 000 лет.

Ниже мы приводим заявление Рубена Варданяна полностью.

«Я делаю эту запись в Арцахе у уникального дерева Тнджри, которое известно во всём мире как одно из самых древних деревьев. Это дерево – символ жизни. Символ того, что вопреки всем ветрам жизнь продолжается, если есть корни, которые держат дерево. Арцах – это корневая основа всего армянства. И именно здесь я хочу обратиться к вам со следующими словами.

Я принял решение переехать в Арцах. Сегодня люди Арцаха переживают тяжёлый психологический кризис, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Жители республики, пережившие две войны и потерявшие родных и близких в борьбе за независимость, брошены, забыты и никому не нужны. Считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами. Мы должны не просто поддерживать их символически, а помочь им на деле. Здесь - центр армянства, который всегда был для нас местом настоящей силы, и мы не можем допустить, чтобы всё созданное нашими предками на протяжении тысячелетий кануло в Лету.

Поэтому я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнёры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга.

Я хочу обратиться к России. Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и её миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев. Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами.

Я хочу обратиться к нашим соседям, которые зачастую используют агрессивную риторику. Я хочу сказать: перестаньте сжимать пружину! Это опасный и недальновидный путь, применённая сила однажды вновь ударит бумерангом. Вы должны понимать, что мы, армяне, не допустим, чтобы в Арцахе произошла этническая чистка. Мы не допустим, чтобы вы постепенно выдавили отсюда армян. Это невозможно, потому что это историческая родина армянства, колыбель армянской идентичности. Здесь Месроп Маштоц, создатель нашей письменности, основал свою первую школу, в которой дети учились армянским буквам. Это место, где покоятся предки огромного количества армян, живущих здесь тысячелетиями.

Я хочу выразить благодарность послам Франции и США в Азербайджане, которые не поехали в Шуши и Гадрут и чётко обозначили, что статус этой территории не определён. Я убежден, что только международное сообщество, в котором непременно должны быть представлены и сами жители Арцаха, и Россия, и Франция, и Соединённые Штаты Америки, может сообща определить будущий статуса Арцаха.

Я хочу обратиться к мировому сообществу. Сегодня в мире повсеместно происходят конфликты, и каждый народ переживает в основном из-за тех, что ближе к ним самим. Однако происходящее в Арцахе касается всех, ведь это не просто древняя земля и этнос – это одна из колыбелей человеческой цивилизации, одна из колыбелей христианства. И культурная и этническая чистка здесь невозможна и немыслима. Здесь, на этой земле, сохранилось бессчётное количество уникальных христианских памятников, памятников исторического и культурного наследия всего человечества. В конце концов, здесь растут дети, и все мы хотим, чтобы дети были живыми и непременно здоровыми, образованными и счастливыми, как их сверстники в развитых странах.

Я хочу обратиться к моим соотечественникам. Сегодня у нас почти такая же ситуация, как и 100 лет назад, когда армяне, собравшись силами, не имея оружия, сотворили чудо, остановив противника в Сардарапате. Сардарапат - это не просто битва, это символ возрождения нации и умения защитить себя в самую тяжёлую и критическую минуту. Сейчас для всего армянства наступил экзистенциальный Сардарапат. Новый Сардарапат! Это не баталия, он невидим и не ощущается, подобно радиации, и потому кажется, что ничего не происходит. На самом же деле радиация уничтожает всё живое. Мы должны проснуться. Каждый из нас должен сделать всё возможное, чтобы остановить катастрофу, которая будет смертельной для всех вне зависимости то того, где мы живём.

Две недели назад я предложил создать Фронт безопасности и развития Арцаха, чтобы объединить всех армян и тех, кто неравнодушен к нашей судьбе. Хочу ещё раз подчеркнуть: этот фронт не про войну. Ты предприниматель? Открывай филиал своей компании в Арцахе! Ты студент? Приходи работать волонтёром! Ты учитель, врач или юрист? Проводи консультации онлайн! Ты журналист или блогер? Пиши и снимай, как живёт Арцах!

Сегодня властям явно не хватает собственных ресурсов или желания, чтобы решить проблемы Арцаха. Только вместе, объединившись в единый фронт, мы сможем остановить ползучую войну, которая продолжается уже несколько десятилетий. Только сильный развитый Арцах, народ которого верит в своё будущее, может стать местом, где никогда не будут слышны выстрелы.

Своим примером я хочу показать, насколько важен Арцах для меня и для всех нас. Я хочу призвать всех, кто верит мне и слышит то, что я говорю: присоединяйтесь, мы нужны Арцаху! Вместе мы должны создать конкретный план развития Арцаха и сделать его реальностью, системно и профессионально претворив в жизнь. Иначе мы потеряем то, что является опорой нашей нации.

Мы должны сделать всё, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства. И я уверен, что сообща мы с этим справимся. Я уверен, что у нас есть для этого все возможности, все ресурсы, потому что мы, армяне, это можем.

Я верю в нас и в то, что мы сможем этого добиться!»