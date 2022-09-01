Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Этот праздник, который является многолетней традицией нашего города и частью ее жизни, в этом году вновь состоится… "Тбилисоба" будет гораздо более масштабной и нагруженной множеством праздничных программ", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, "Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили.

"Мы ждем делегации из дружественных и партнерских городов. Все с нетерпением ждут этого праздника", – добавил Каладзе, отметив, что детальная информация о программе мероприятий станет известна позднее.

"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.

В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.

"Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.

С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.