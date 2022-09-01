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Армянские специалисты и представители правительства Армении посетили стройплощадку Курской АЭС-2

Армянские специалисты и представители правительства Армении посетили стройплощадку Курской АЭС-2

30 августа 2022 года делегация Республики Армения посетила строительную площадку Курской АЭС-2. Как сообщает «Арменпресс», в составе делегации были представители Министерства территориального управления и инфраструктур РА и руководство Армянской АЭС. Делегацию возглавил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

Целью технического тура на Курской АЭС-2 было ознакомление с передовыми российскими технологиями строительства атомных станций и техническими решениями проекта ВВЕР-ТОИ.

Члены делегации осмотрели строительную площадку Курской АЭС-2, здание реактора, машинное отделение, цех по производству металлических бронированных блоков и побывали на смотровой площадке Курской АЭС-2.

Делегацию принял директор Курской АЭС Александр Увакин.

«Строительство энергоблоков ВВЕР-ТОИ на Курской АЭС-2 для атомной отрасли имеет стратегическое значение. Мощность каждого нового энергоблока превышает мощность любого нового энергоблока, действующего в России, и составляет 1255 МВт. Запуск Курской АЭС-2 обеспечит энергетическую безопасность Центрального федерального округа, в котором проживает более 39 миллионов человек», - рассказал он, приветствуя коллег из Армении.

Глава армянской делегации, министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян поблагодарил представителей госкорпорации «Росатом» за предоставленную возможность посетить строительную площадку строящейся Курской АЭС-2.

 «Для Армении, рассматривающей атомную энергетику как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли, очень важно ознакомление с современными технологиями и решениями. И мы благодарны, что Росатом, мировой лидер атомной отрасли, организовал для нас эту обзорную экскурсию, в ходе которой мы увидели конструктивные и концептуальные решения такого проекта, как ВВЕР-ТОИ», - сказал Гнел Саносян.
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