Правительство примет дополнительное решение об увеличении пенсий всех пенсионеров как минимум на 3000 драмов

На заседании правительства 1 сентября премьер-министр коснулся вопроса повышения пенсий. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении заявил Никол Пашинян.

«Вы знаете, что на одном из предыдущих заседаний правительства мы приняли решение о повышении пенсий. Нашей целью на данном этапе было повышение пенсий не менее чем на 3000 драмов. Однако было установлено, что с 1 сентября пенсия 97,5 % пенсионеров повысится не менее чем на 3 000 драмов, пенсия 6 400 пенсионеров - на 2 500 драмов, а пенсия 5 300 - на 1900 драмов. Мы провели обсуждение и считаем эти наблюдения правильными, особенно на фоне наших заявлений, и посчитали необходимым принять дополнительное решение, чтобы с 1 сентября, как мы и обещали, все пенсии будут повышены не менее чем на 3 000 драмов.

Как отметил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, чтобы придать более институциональное решение этой проблеме и не вызвать недоразумений с формулой расчета, определенной законом, в результате обсуждений было принято решение разработать проект повышения минимальной пенсии. Планируется установить 31 600 драмов, что обеспечит увеличение пенсии всех пенсионеров не менее чем на 3 000 драмов.

Касаясь шагов правительства по повышению пенсий, в том числе возврата в размере 10 % от пенсий при безналичной торговле, Никол Пашинян отметил, что их цель - добиться того, чтобы в Армении не было пенсий ниже стоимости продовольственной корзины.