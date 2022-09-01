Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России

Миссия МАГАТЭ проехала пропускной пункт на линии соприкосновения и находится на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.

"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа ожидаем их в городе Энергодар", - сказал он.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами. В МАГАТЭ не исключали, что создадут постоянную миссию на ЗАЭС, власти Энергодара выразили заинтересованность в этой инициативе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.

Александр Волга заявил 1 сентября, что препятствий для приезда миссии МАГАТЭ в Энергодар нет, и выразил надежду, что миссия не сорвется.