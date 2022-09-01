Заседание совета ассоциации ЕС - Украина пройдет 5 сентября в Брюсселе
14:32, 1 Сентябрь 2022
Заседание Совета Ассоциации ЕС - Украина пройдет в Брюсселе 5 сентября, в нем примут участие премьер Украины Денис Шмыгаль и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
"Восьмое заседание Совета Ассоциации ЕС - Украина пройдет 5 сентября в Брюсселе под председательством главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Европейскую делегацию будет возглавлять верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель", - указано в заявлении.
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