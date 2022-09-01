В ЕК заявили, что 13 государств ЕС не получают российский газ или получают его ограниченно

В ЕС 13 государств перестали получать российский газ или получают его в ограниченном объеме после приостановки поставок по "Северному потоку". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике

"13 государств ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа. Как вы знаете, "Северный поток" со вчерашнего дня закрыт на техническое обслуживание, то есть поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС", - заявила она.

"Есть и позитивная новость - уровень заполнения газохранилищ в Европе достиг 80%, что является позитивным шагом для подготовки к зиме", - сказала Версдорфер.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов, но при этом считает главным средством от энергетического кризиса ускорение перехода на зеленую энергетику.