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Премьер-министр Республики Армения поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Премьер-министр Республики Армения поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Дня независимости Республики Узбекистан направил президенту Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас с национальным праздником Узбекистана - Днем независимости!

Хотел бы подчеркнуть наше искреннее стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном по всем возможным направлениям, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Уверен, что традиционные отношения дружбы, доверия и взаимного уважения между нашими народами являются надежной основой для дальнейшего расширения армяно-узбекского межгосударственного сотрудничества.

Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях, а дружественному народу Узбекистана - мира и благополучия».
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