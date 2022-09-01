Председатель НС Арцаха принял председателя Правления Общенационального армянского образовательного и культурного союза

1 сентября председатель Парламента Республики Арцах Артур Товмасян принял председателя Правления Общенационального армянского образовательного и культурного союза основателя и художественного руководителя хора «Варанда» г. Шуши Закара Кешишяна.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе СМИ и по связям с общественностью Национального собрания Арцаха, Артур Товмасян поздравил г-на Кешишяна с избранием на ответственную должность, подчеркнув, что хор «Варанда» - одна из лучших работ диаспоры в Арцахе.

На встрече председатель НС поделился впечатлениями от недавних визитов в Ливан и на Кипр.

Закар Кешишян поблагодарил за прием и отметил, что они находятся в Арцахе, чтобы отпраздновать 30-летие Шушинского детско-юношеского государственного хора «Варанда». По этому случаю хор проведет серию концертов в Степанакерте.

На встрече, в которой принял участие и представитель ЦК АРФД Арцаха Артур Мосиян, речь шла о деятельности, направленной на активизацию культурной жизни Арцаха путем привлечения потенциала диаспоры.