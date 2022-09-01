Премьер-министр Армении об использовании новых технологий в общеобразовательной сфере

Правительству следует обратить внимание на использование новых технологий в сфере народного образования. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Сегодня во всем мире широко распространено дистанционное обучение, мы должны обеспечить развитие необходимой инфраструктуры, чтобы наши дети также имели возможность пользоваться подобными качественными услугами», - отметил Никол Пашинян.