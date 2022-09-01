Серж Танкян уже в Армении
Известный рок-музыкант, солист группы «System of a down » Серж Танкян прибыл в Армению.
Как передает «Арменпресс», певец Севак Амроян в разделе story в Instagram опубликовал фотографию с Сержем Танкяном со следующим комментарием: «Брат мой, добро пожаловать домой».В Армении с 5 по 10 сентября пройдет Международный фестиваль STARMUS VI, в котором примет участие и Серж Танкян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:26 Правительство намерено пойти на укрупнение государственных вузов: в Армении будет 8 государственных вузов
- 12:18 В Ереване пройдет Международный фестиваль инклюзивного музыкального искусства «Бок о бок»
- 12:12 Премьер-министр Армении об использовании новых технологий в общеобразовательной сфере
- 12:09 Навигацию в Суэцком канале возобновили
- 11:40 Вице-премьер РА ознакомился с работами на участке дороги Ланджик-Гюмри дорожного коридора Север-Юг
- 11:38 Серж Танкян уже в Армении
- 11:31 Тысячи детей в Армении лишены возможности получить качественное образование: премьер-министр РА
- 11:24 Президент Арцаха присутствовал на празднике Первого звонка в армяно-итальянском образовательном комплексе Степанакерта
- 11:23 В Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме
- 11:16 Залог будущего Армении - реализация программы образования до 2030 года: премьер- министр РА
- 10:52 СМИ: в Сербии вступил в силу новый режим перехода административной линии с Косово
- 10:21 Карпаччо из говядины, мука для здорового образа жизни, мебель с электроприводом: чем удивит Беларусь на Armenia Expo
- 10:08 Знания и образование - это столпы, которые позволяют государству справиться с вызовами и проблемами: президент Армении
- 10:04 Совершенствование системы образования - императив дня: Ален Симонян поздравил с Днем знаний
- 10:02 Иракские силы безопасности взяли под контроль ситуацию в Басре
- 09:57 Европейские индексы - 31-08-22
- 09:56 Американские индексы снизились - 31-08-22
- 09:55 Цены на цветные металлы - 31-08-22
- 09:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 31-08-22
- 09:52 Цены на нефть снизились - 31-08-22
- 09:33 Мы светом наших знаний противостояли многим вызовам: послание министра ОНКС
- 09:30 Podcast-ՍոցUp: в рамках программы дарения 46 выпускников детских домов получили квартиры
- 09:28 Перед лицом нынешних вызовов более чем необходимо обеспечение современного образования: Гарегин II
- 09:18 Грачья Саркисян осмотрел работы по благоустройству в административных районах Давташен и Ачапняк
- 08:29 В рейтинге ФИДЕ Габриэл Саркисян занимает 32-е место
14:42, 27.08.2022
3998 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
13:01, 26.08.2022
3750 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
18:28, 26.08.2022
1981 просмотров Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха
15:36, 27.08.2022
1961 просмотров Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев
09:31, 26.08.2022
1641 просмотров Госдеп США ответил на заявление Баку относительно назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ