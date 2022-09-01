В Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в тбилисском районе Диди Дигоми. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Пострадали три человека - супруги и их двухлетний ребенок. Они являются гражданами Нигерии. Все они доставлены в больницу. Состояние ребенка врачи оценивают как критическое.

Взрывная волна была настолько мощной, что повредила соседние квартиры, а также припаркованные на улице автомобили.

Корреспонденту ТАСС в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подтвердили факт взрыва, однако отказываются от идентификации пострадавших. На месте происшествия работают пожарные-спасатели, а также представители полиции.