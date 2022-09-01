Карпаччо из говядины, мука для здорового образа жизни, мебель с электроприводом: чем удивит Беларусь на Armenia Expo

На международной выставке Armenia Expo, которая пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване будет представлена и масштабная экспозиция Беларуси. В экспозиции примут участие 19 крупных предприятий различных сфер деятельности, презентующих для армянских потребителей лучшую продукцию и новинки производства. Общая выставочная площадь павильона Беларуси составит 112 квадратных метров.

Центральное место в белорусском павильоне займут предприятия Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищером»: кондитерские фабрики «Коммунарка», «Красный пищевик», «Спартак», «молочная» компания «Бабушкина кринка», производитель пивоваренного солода «Белсолод», холдинг «МИНСК-КРИСТАЛЛ», Минский маргариновый завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

Также будут представлены Гродненский мясокомбинат, Калинковичский молочный комбинат, «КимаБел», Кузнечный завод тяжелых штамповок, «Лидахлебопродукт», Минский комбинат хлебопродуктов, «Минское племпредприятие», Мозырский спиртоводочный завод, «Ольса», Сморгонский комбинат хлебопродуктов.

Экспозиция Беларуси будет отличаться разнообразием представленной продукции.

Сегмент продуктов питания включит широкий ассортимент мясомолочной продукции (молоко, сметана, масло, творог, сыры, колбасы, сосиски, копчености и другое), кондитерских изделий (шоколад, конфеты, печенье, батончики), муки и мучных смесей, алкогольных напитков (настойки, бальзамы, водки). Ожидается и демонстрация новинок - 45-процентного сыра «Эмменталер» Калинковичского молочного комбината, муки из микронизированного зерна от Сморгонского комбината хлебопродуктов, карпаччо из говядины Гродненского мясокомбината, горькой настойки Мозырского спиртоводочного завода.

В разделе промышленных товаров будут демонстрироваться изделия Кузнечного завода тяжелых штамповок - поковки и штамповки, лонжероны рам автомобилей, ободья колес для карьерных самосвалов различной грузоподъемности.

Компания «Ольса» представит продукцию деревообработки и бытовые товары - мебель для кемпинга, террасы, сада и дома, медицинских учреждений, уличные тренажеры, электронасосы и малогабаритные деревообрабатывающие станки. Новинки предприятия - современная мебель в стиле «лофт» и медицинские кровати с электро- и гидроприводом для стационаров.

Среди научно-технических инноваций будут представлены материалы и разработки от компании «Минское племенное предприятие»: глубокозамороженное семя быков-производителей, эмбрионы племенных быков, материалы для искусственного осеменения крупного рогатого скота.

Павильон Беларуси расположится в центре выставочной зоны Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, номер павильона - АЕ10-А. Организатор экспозиции Беларуси на международной выставке Armenia Expo в Ереване - выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция пройдет при поддержке и активном участии Посольства Республики Беларусь в Республике Армения.