Знания и образование - это столпы, которые позволяют государству справиться с вызовами и проблемами: президент Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний и образования. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие школьники, студенты!

Уважаемые учителя и родители!

Поздравляю всех Вас с 1 сентября, Днем знаний и образования!

Начало каждого учебного года является особенным и обязующим для всех нас. В эпоху современных изменений знания и образование являются главными столпами, благодаря которым люди, общества и государства должны быть в состоянии преодолевать различные вызовы и проблемы.

Уважаемые первоклассники и первокурсники, хочу пожелать Вам мирного хода на этом новом этапе вашей жизни, где вы должны учиться, приобретать знания и опыт, обогащать интеллектуальный потенциал нашего общества, который является не только одним из первостепенных залогов развития и усиления нашего государства, но и предусловием благополучия нашего общества и граждан.

Шлю особые поздравления всем преподавателям и профессорам, желаю Вам успехов в Вашем нелегком и ответственном труде. На Ваши плечи возлагается не только работа или профессиональные обязанности, но и ответственность за формирование сознательного и достойного гражданина путем предоставления качественного образования.

Дорогие школьники и студенты, не забывайте, что знания - это Ваше будущее, путь к большой жизни. Это даст Вам возможность найти свое место в современном мире, стать достойными гражданами и патриотами нашей страны.

Дорогие соотечественники, еще раз поздравляю всех нас с Днем знаний и образования!».