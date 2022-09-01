Иракские силы безопасности взяли под контроль ситуацию в Басре

Иракские силы безопасности взяли под контроль ситуацию в провинции Басра, где в четверг произошли вооруженные столкновения. Как передает Арменпресс, об этом заявил губернатор провинции Асъад аль-Айдани.

"Ситуация в мухафазе Басра находится под контролем и не представляет угрозы, силы безопасности обеспечивают порядок", - приводит слова губернатора агентство INA.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о столкновениях между сторонниками имама Муктады ас-Садра и представителями военизированного шиитского ополчения "Асаиб Ахль аль-Хакк", в результате которых погиб один человек, еще двое получили ранения. По данным телеканала Alsumaria, в столкновениях также принимали участие бойцы военизированных формирований "Сарая ас-Салям ("Бригады мира"), связанных с имамом ас-Садром.