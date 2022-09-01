Европейские индексы - 31-08-22

МОСКВА, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.97% и составил 12834.96 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.37% и составил 6125.10 пункта, британский FTSE снизился на 1.05% и составил 7284.15 пункта, а российский RTSI вырос на 3.82% и составил 1258.45 пункта.