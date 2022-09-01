Мы светом наших знаний противостояли многим вызовам: послание министра ОНКС

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний и образования. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, в сообщении говорится:

«Уважаемые учащиеся и студенты, уважаемые педагоги, работники образования!

Поздравляю всех с Днем знаний и образования!

Не случайно новый учебный год воспринимается всеми нами как начало эффективной реализации новых задач, мечтаний и целей, новых идей. Образование является основой любого высшего явления, образование является гарантом всего - от нашей благополучной повседневной жизни до национальной безопасности.

Мы светом знаний противостояли многим вызовам. Сегодняшние вызовы требуют новых знаний. Так давайте и впредь оставаться верными нашему представлению полагаться на знания и образование, с еще большим энтузиазмом и ответственностью впрягаться в образовательное дело, всегда имея в основе видение счастливой личности и процветающей Родины.

Наши ученики и студенты с честью и с успехом выступают на различных международных мероприятиях. Эти результаты нужно приумножать, возможности надо расширять. Будьте уверены, правительство РА поддерживает каждого школьника и студента.

Мы находимся в активной стадии образовательных реформ, и поверьте, делается все для того, чтобы максимально эффективно организовать образовательный процесс, по достоинству оценить работу педагога и улучшить условия.

Еще раз поздравляю всех, желаю плодотворного учебного года, больших успехов и новых достижений!».