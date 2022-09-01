Перед лицом нынешних вызовов более чем необходимо обеспечение современного образования: Гарегин II

Католикос Всех Армян Гарегин II направил поздравительное послание по случаю Дня знаний и образования. «Арменпресс» представляет послание Католикоса всех армян.

«По случаю Дня знаний, письменности и образования Мы приносим из Первопрестольного Святого Эчмиадзина наше благословение и поздравляем учащихся и преподавателей всех образовательных центров и всех ответственных за образование.

Дорогие друзья, начинается очередной учебный год - период накопления знаний и признания ценностей, духовного и интеллектуального взросления, новых стремлений и усилий, который является отправной точкой развития и прогресса нашей страны. Безусловно, для каждого народа и общества, смотрящего в свое светлое будущее, обучение и образование являются приоритетными целями. Так воспринимал это наш народ на протяжении столетий, сохраняя горящий факел знаний и образования даже в тяжелые времена. Это убеждение сегодня более, чем когда-либо, должно руководить нами, когда нашу жизнь тревожат тяжелые последствия войны, когда мир сотрясают противоречивые вызовы. Перед их лицом более чем необходимо обеспечить современное образование, основанное на наших национальных и духовных ценностях, чтобы наши дети оставались близки своей идентичности и, претворяя в жизнь божественные заветы, строили свою жизнь и будущее нашей Родины. «Дом строится мудростью и утверждается благоразумием, хранилища наукой наполняются всеми богатствами и почетными благами» (Притчи 24:3-4).

Мы возносим Нашу молитву и пожелание, дабы Всевышний освятил наши очаги образования, благословил работу педагогов по воспитанию достойных сынов нашего народа и даровал Вам силы и энергию в Вашей заветной миссии. Наши любимые воспитанники, крепитесь с усердием, бодрым умом и душой, и под руководством Ваших учителей и совместными усилиями сделайте учебный год изобилующим результатами, которые осветят путь каждого из Вас и всего нашего народа и будут служить богоугодному усилению и прогрессу нашей Родины.

Да благословит и защитит Всевышний нашу Родину и наш народ, сохранит в мире под Его Всезаботливым покровительством».