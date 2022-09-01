Грачья Саркисян осмотрел работы по благоустройству в административных районах Давташен и Ачапняк

В Ереване ведутся широкомасштабные работы по благоустройству дворов. Они преследуют одну цель: создать для жителей комфортную и зеленую среду. Мэр Еревана в рамках рабочих визитов постоянно знакомится с ходом реализации проектов. В этот раз он в сопровождении представителей различных отраслей хозяйства города посетил административные районы Ачапняк и Давташен. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

Идет полное благоустройство территории первого кольца густонаселенного 16-го района Ачапняка. В рамках проекта, инициированного общиной, в районе создаются все условия для отдыха жителей.

Во втором кольце 16-го района проводится новая система орошения. Это позволит вести масштабные работы по озеленению дворовой территории.

Реконструируется футбольное поле 16-го микрорайона. Предложение было сделано маленькими любителями футбола, они сами представили мэру необходимые условия.

Ознакомившись с состоянием центрального парка в административном районе Давташен, мэр Еревана поручил включить в планы благоустройства и эту зону отдыха.

В рамках реализуемых в столице проектов дорожного строительства, особое значение имеет ремонт грунтовых дорог. Они становятся полностью проходимыми, и начинают играть важную роль в управлении движением. В Давташене ремонтируется еще одна такая дорога.