В рейтинге ФИДЕ Габриэл Саркисян занимает 32-е место

Международная шахматная федерация представила рейтинговую таблицу за сентябрь.

Как сообщает «Арменпресс», в рейтинговую таблицу за сентябрь вошли три шахматиста Армении: Габриэл Саркисян занял 32-ю позицию, Айк Мартиросян - 80-ю, Шант Саркисян 87-ю.

В женской квалификационной таблице Элина Даниелян заняла 37-е место, Анна Саркисян - 77-е, Лилит Мкртчян - 93-е.

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира Магнус Карлсен. Левон Аронян, бывший лидер сборной Армении, выступающий сейчас под флагом США, занимает 8-е место.