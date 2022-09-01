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В рейтинге ФИДЕ Габриэл Саркисян занимает 32-е место

В рейтинге ФИДЕ Габриэл Саркисян занимает 32-е место

Международная шахматная федерация представила рейтинговую таблицу за сентябрь.

Как сообщает «Арменпресс», в рейтинговую таблицу за сентябрь вошли три шахматиста Армении: Габриэл Саркисян занял 32-ю позицию, Айк Мартиросян - 80-ю, Шант Саркисян  87-ю.

В женской квалификационной таблице Элина Даниелян заняла 37-е место, Анна Саркисян - 77-е,  Лилит Мкртчян - 93-е.

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира Магнус Карлсен. Левон Аронян, бывший лидер сборной Армении, выступающий сейчас под флагом США, занимает 8-е место.
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