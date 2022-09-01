Лилит Мкртчян на первенстве Европы всего лишь 4-я

Шахматистки, представляющие Армению, завершили выступления на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Как сообщает «Арменпрес» в последнем туре проходящего в столице Чехии Праге индивидуального чемпионата Европы среди женщин Элина Даниелян, Мария Геворгян, Мариам Мкртчян потерпели поражение. Победу отпраздновала только Анна Саркисян, Лилит Мкртчян разделила очко.

Лилит Мкртчян, набрав 8 очков из 11 возможных, с дополнительными очками заняла лишь 4-ю позицию. Победительницей турнира стала польская шахматистка Моника Соко.

Анна Саркисян - 8-я, Элина Даниелян - 16-я, Мария Геворкян -25-я.