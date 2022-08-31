Важно освобождение Азербайджаном армянских пленных. Заявление Мишеля после трехсторонней встречи

Президент Европейского Совета Шарль Мишель на трехсторонней встрече с лидерами Армении и Азербайджана подчеркнул важность освобождения Азербайджаном армянских пленных.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля для прессы после трехсторонней встречи в Брюсселе.

«Как мы и договорились на нашей последней встрече в мае, сегодня я принимал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это была наша четвертая дискуссия в таком формате. Наши обсуждения были сосредоточены на последних событиях на Южном Кавказе и отношениях между ЕС и двумя странами», — сказал Мишель.

По оценке председателя СЕ, их обсуждения были открытыми и продуктивными, и таким образомон выразил свою благодарность руководителям двух стран.

Мишель также отметила: «Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для работы над проектами текстов».

Председатель Совета Европы заявил, что они подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, судьбу пленных и пропавших без вести. «Президент Мишель подчеркнул для Азербайджана важность дальнейшего освобождения армянских пленников. ЕС продолжит заниматься этими вопросами», — говорится в заявлении.

В заявлении Шарль Мишель также коснулся вопросов делимитации границы, отметив, что они обсуждали, как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию. "Мы договорились, что следующее заседание пограничных комиссий состоится в ноябре в Брюсселе", - отметил председатель Совета Европы.

На трехсторонней встрече также обсуждался вопрос разблокирования транспортного сообщения. «Я хотел бы подчеркнуть, что важно подготовить население обеих сторон к долгосрочному устойчивому миру».

В связи с этим Мишель подчеркнул важность публичных сообщений, подчеркнув, что ЕС готов еще больше усилить свою поддержку для установления долгосрочного устойчивого мира. ЕС также будет продолжать стремиться к экономическому развитию на благо обеих стран и их народов.

Достигнута договоренность о повторной встрече в этом трехстороннем формате до конца ноября.