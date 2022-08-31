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Глава МО РА и посол Сербии обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Глава МО РА и посол Сербии обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Министр обороны РА Сурен Папикян 31 августа принял Чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения,   в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Сурен Папикян особо отметил сотрудничество с Сербией, в частности, в военно-технической сфере. Посол Татьяна Панайотович Цветкович со своей стороны подтвердила готовность сербской стороны развивать сотрудничество с Арменией.

Отмечается, что собеседники также обсудили вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности, в том числе развитие событий вокруг Косово, ситуацию в приграничных районах Армении и Арцаха.

 


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