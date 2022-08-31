Начальник ГШ ВС РА и вице-посол США обсудили вопросы военного сотрудничества

31 августа первый заместитель министра обороны Генерального штаба ВС РА генерал-майор Эдвард Асрян принял временного поверенного в делах посольства США в РА, заместителя посла Чипа Лейтинена и военного атташе посольства полковника Грегори Пайпса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Чип Лейтинен поздравил Эдуарда Асряна со вступлением в должность начальника Генерального штаба ВС РА, пожелал ему эффективной и плодотворной работы.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с армяно-американским военным сотрудничеством в области военной медицины, миротворчества и военного образования», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, по просьбе Чипа Лейтинена и Грегори Пайпса начальник Генштаба ВС РА представил оперативную обстановку и последние события в армяно-азербайджанской приграничной зоне, Лачинском коридоре и Арцахе.