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В воинской части N прошли показательные командно-штабные учения

В воинской части N прошли показательные командно-штабные учения

 31 августа в одной из воинских частей  войскового объединения N были проведены показательные командно-штабные учения

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения,  разыгрывались различные тактические эпизоды, проверялись умения командиров планировать действия и управлять подразделениями.

 


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