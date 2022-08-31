В воинской части N прошли показательные командно-штабные учения

31 августа в одной из воинских частей войскового объединения N были проведены показательные командно-штабные учения

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, разыгрывались различные тактические эпизоды, проверялись умения командиров планировать действия и управлять подразделениями.