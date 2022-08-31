В Иране за сутки от коронавируса умерли 47 граждан

За последние сутки от коронавируса в Иране скончались 47 граждан, таким образом, число умерших в стране достигло 143 тысяч 867 человек.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает IRNA.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 1462 человека, из них 349 госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что из 7 миллионов 528 тысяч 961 случая, зарегистрированных в стране, 7 миллионов 296 тысяч 683 человека выздоровели или выписаны из больниц.

В реанимационных отделениях в тяжелом состоянии находятся 1082 гражданина.

В Иране 64 миллиона 995 тысяч 864 гражданина получили первую дозу вакцины от коронавируса, 58 миллионов 377 тысяч 105 граждан получили вторую дозу, а 30 миллионов 785 тысяч 876 получили третью бустерную дозу.