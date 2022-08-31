Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-22

ЕРЕВАН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 августа, курс доллара США сократился на 0.21 драмa и составил 404.56 драм. Курс евро сократился на 2.48 драмa и составил 403.63 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.71 драм. Курс британского фунта сократился на 4.33 драмa и составил 470.02 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 284.32 драмa и составила 22505.85 драм. Цена серебра сократилась на 6.90 драмa и составила 243.16 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.