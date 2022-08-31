Азиатские индексы - 31-08-22

ТОКИО, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 28091.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1963.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.78% и составил 3202.14 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 19954.39 пункта.