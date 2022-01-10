Анонс мероприятий на 1 сентября
17:56, Август 31, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 19:33 Глава МО РА и посол Сербии обсудили вопросы региональной и международной безопасности
- 19:06 Начальник ГШ ВС РА и вице-посол США обсудили вопросы военного сотрудничества
- 18:54 В Брюсселе завершилась встреча Пашинян-Мишель-Алиев
- 18:49 В воинской части N прошли показательные командно-штабные учения
- 18:24 В Иране за сутки от коронавируса умерли 47 граждан
- 18:03 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-08-22
- 18:01 Азиатские индексы - 31-08-22
- 17:56 Анонс мероприятий на 1 сентября
- 17:51 В график движения поездов Ереванского метрополитена внесены изменения
- 17:23 Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
- 17:15 ЗПЧ Арцаха направил сопредседателям МГ ОБСЕ доклад о нарушениях Азербайджаном прав народа Арцаха
- 16:57 Трехсторонняя рабочая группа значительно продвинулась в достижении договоренностей: Сергей Лавров
- 16:54 Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации зафиксировал случаи нарушения Азербайджаном прав человека в Арцахе
- 16:53 Иран стремится стать фактором стабильности в регионе: Шаан Гантаарян
- 16:45 Лавров: работа над всеобъемлющим документом по отношениям РФ и Ирана завершается
- 16:36 Согласно предварительным данным 1 сентября в Армении в школу пойдут 40 000 первоклассников
- 16:24 Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа
- 15:48 Заболеваемость ковидом в России в августе выросла в 5,4 раза
- 15:40 Компания «ГеоПроМайнинг Голд» содействует программе водоснабжения приграничных сел
- 15:26 Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках
- 15:20 Завершился визит делегации, возглавляемой губернатором Омской области РФ Александром Бурковым, в Гегаркуникскую область
- 15:07 В Брюсселе началась встреча Пашинян-Алиев-Мишель
- 15:04 Инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%, превысив прогноз
- 14:49 Мария Захарова подчеркнула большой потенциал сотрудничества между Азербайджаном и ЕАЭС
- 14:44 Германия сообщила, что уже поставила Украине военных товаров на €686 млн
13:01, 26.08.2022
3695 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
14:42, 27.08.2022
3643 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
18:28, 26.08.2022
1926 просмотров Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха
15:36, 27.08.2022
1916 просмотров Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев
13:05, 24.08.2022
1816 просмотров Представители Арцаха и Азербайджана обсудили вопросы выгодного для обеих сторон использования водохранилища Сарсанга