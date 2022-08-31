В график движения поездов Ереванского метрополитена внесены изменения

С 1 сентября в графике движения Ереванского метрополитена будут внесены определенные изменения.

Об этом Арменпресс сообщили из Ереванского метрополитена, добавив: с 08:00-11.00 часов диапазон движения между поездами составит от 4,5 до 5 минут вместо теперешних 6 минут.