В график движения поездов Ереванского метрополитена внесены изменения
С 1 сентября в графике движения Ереванского метрополитена будут внесены определенные изменения.
Об этом Арменпресс сообщили из Ереванского метрополитена, добавив: с 08:00-11.00 часов диапазон движения между поездами составит от 4,5 до 5 минут вместо теперешних 6 минут.
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