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В график движения поездов Ереванского метрополитена внесены изменения

В график движения поездов Ереванского метрополитена внесены изменения

С 1 сентября в графике движения Ереванского метрополитена будут внесены определенные изменения.

Об этом Арменпресс сообщили из  Ереванского метрополитена, добавив: с 08:00-11.00 часов  диапазон движения между поездами составит от 4,5 до 5 минут вместо теперешних 6 минут.

 


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