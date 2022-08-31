Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

"Что касается вопроса о визах — на совете (глав МИД ЕС. — Прим. ред.) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", — пояснил он.

При этом Европейский союз принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, за что проголосовали большинство государств объединения, добавил Сийярто.

"Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял это заявление, призвав ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна, в свою очередь, закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, Европейский союз вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз, но это не повод для Вильнюса "опускать руки".

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы.