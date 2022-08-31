ЗПЧ Арцаха направил сопредседателям МГ ОБСЕ доклад о нарушениях Азербайджаном прав народа Арцаха

Аппарат Защитника прав человека Арцаха опубликовал «Внеочередной трехъязычный (армянский, русский, английский) доклад о нарушениях прав народа Арцаха Азербайджаном в августе-2022, направленный сопредседателям Минской группы ОБСЕ, структурам, наделенным основным мандатом на защиту права человека,а также международным правозащитным организациям.

Как стало известно Арменпресс из пресс-релиза Защитника прав человека Арцаха, в первом разделе доклада представлены факты о систематических и непрекращающихся преступлениях, совершаемых Азербайджаном против народа Арцаха после принятия Трехсторонней декларации. После установления режима прекращения огня Азербайджаном совершено более 112 преступлений, причинивших огромный человеческий и материальный ущерб, в результате чего погибли 3 мирных жителя и 15 военнослужащих, 126 человек подверглись покушениям на убийство (48 гражданских лиц, 78 военнослужащих), получили огнестрельные ранения различной степени тяжести или подверглисьнасилию 65 человек (14 гражданских, 51 военнослужащих). Также упомянута очередная агрессия, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха в августе 2022 года, и ее последствия.

Во втором разделе речь идет о жизненном значении коридора(Лачинского), соединяющего Республику Арцах с Республикой Армения, и недопустимость изменения его правового режима, а также предъявленное Азербайджаном незаконное требование раньше срока, установленного Трехсторонней декларацией, изменить маршрут, проходящий через коридор. Зафиксировано, что для выдвижения своих незаконных требований азербайджанская сторона постоянно прибегает к применению силы или угрозе ее применения, что является грубым нарушением международного права.

В третьем разделе речь идет об опустошении мирных населенных пунктов - общин Бердзор, Ахавно и Неркин Сус под угрозой применения силы, и в результате этого - грубых нарушениях основных прав человека, что прямо противоречит примененной Европейским судом по правам человека 29 сентября 2020 г. и 3 ноября того же года максимально расширенной обеспечительной мере, по которой стороны призваны воздерживаться от таких действий, которые могут привести к нарушению охраняемых Конвенцией прав гражданского населения.

В четвертом разделе представлены доказательства резкого роста языка вражды и других проявлений ненависти к армянам со стороны азербайджанских государственных деятелей, общественных деятелей – параллельно с августовской эскалацией. Зафиксировано явное игнорирование Азербайджаном решения Международного Суда ООН от 7 декабря 2021 года, в частности требования, установленного пунктом 2 решения, согласно которому Азербайджан обязан: «принять все необходимые меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации в отношении этнических армян, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений Азербайджана».

В пятом разделе доклада говорится о необходимости уточнения мандата российской миротворческой миссии, что позволило бы обеспечить действенные механизмы надлежащего противодействия нарушениям режима прекращения огня и обеспечения полного мира.

Доклад подготовлен на основе исследований, проведенных Аппаратом Защитника прав человека, посещений гражданских населенных пунктов, личных бесед с гражданами, информации, полученной от органов государственной власти.Цель доклада- документирование случаев нарушения прав народа Арцаха со стороны Азербайджана,а также привлечение внимания различных правозащитных организаций и международных структур к подобным проявлениям нарушения прав человека и к ситуации в Арцахе.

С докладом можно ознакомиться по ссылке