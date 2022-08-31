Трехсторонняя рабочая группа значительно продвинулась в достижении договоренностей: Сергей Лавров

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе (с участием вице-премьеров России, Армении и Азербайджана) добилась значительных успехов в достижении договоренностей. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Армении и Азербайджана занимается вопросами разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе. Она работает ритмично, одновременно с заседаниями по вопросам демаркации границы. Буквально на днях был очередной контакт. Стороны добились значительного прогресса в достижении договоренностей», - заявил Лавров.

Министр иностранных дел России надеется, что договоренности будут достигнуты в самое ближайшее время, что, по его словам, очень важно.

«Эта работа ведется не в вакууме, не изолированно, она тесно связана с более широкими транспортными проектами, в том числе Север-Юг, в них заинтересованы и наши иранские партнеры», - сказал Лавров, добавив, что практически в процессе есть существенные сдвиги.

Что же касается глобального, регионального значения всего этого, то, по мнению Лаврова, можно выстраивать логистические цепочки, которые будут независимы от стран, проявляющих неадекватное отношение к интересам своих партнеров в регионе.