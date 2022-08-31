Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации зафиксировал случаи нарушения Азербайджаном прав человека в Арцахе

В заключительных наблюдениях Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации зафиксированы случаи грубых нарушений прав человека, осуществляемых Азербайджаном во время и после агрессии против Арцаха, совершенной в 2020 году. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сообщение Омбудсмена Республики Арцах.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что заключительные наблюдения Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации относительно выполнения Азербайджаном обязательств, взятых им в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, включили случаи грубых нарушений прав человека, совершенных Азербайджаном во время и после агрессии против Арцаха 2020 года.

Констатированные Комитетом опасения по поводу разжигания расовой ненависти и пропаганды расистских стереотипов в отношении армян по национальности и происхождению, в том числе со стороны государственных чиновников Азербайджана, а также отсутствие надлежащего расследования, наилучшим образом свидетельствуют о том, что дискриминационная политика в Азербайджане осуществляется на государственном уровне.

Все другие случаи, указанные Комитетом, грубые нарушения прав человека армянских военнопленных и гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил, включая внесудебные казни, пытки, жестокое обращение и произвольные задержания, а также уничтожение памятников армянского культурного и духовного наследия, осуществляются в соответствии с дискриминационной государственной политикой Азербайджана и как ее продолжение.

Замечания, представленные Комитетом, являются частью систематической и широкомасштабной дискриминационной политики Азербайджана в отношении народа Арцаха на протяжении десятилетий. Осуществление дискриминационной политики Азербайджана на государственном уровне доказывает, что избранный народом Арцаха путь построения независимой государственности не имеет альтернативы. Мы уверены, что международное признание Арцаха созрело как проявление выполнения взятых на себя международным сообществом обязательств относительно применения эффективных мер, направленных на предотвращение грубых нарушений прав человека», - говорится в заявлении, распространенном Омбудсменом Арцаха.