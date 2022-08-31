Иран стремится стать фактором стабильности в регионе: Шаан Гантаарян

Главный редактор ливанской ежедневной газеты «Аздак» Шаан Гантаарян прокомментировал заявление президента Ирана Ибрагима Раиси, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией полезны для безопасности региона.

Отвечая на вопрос «Арменпресс» по этому поводу, Гантахарян выразил мнение, что это заявление примечательно сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, это подтверждает, что переговоры продолжаются, и этим Тегеран передает свой позитивный посыл, указывая на то, что это может привести к положительным результатам и повлиять на весь регион. Это заявление сделано после последних событий в Ираке. Очевидно, что Тегеран сыграл решающую роль в деэскалации напряженности в Ираке. Моктада Садир, лидер многотысячной группировки боевиков, призвал своих сторонников уйти с улиц и прекратить споры. А министр иностранных дел Ирака поблагодарил Иран за поддержку в установлении стабильности и безопасности в Ираке», - сказал Шаан Гантаарян.

Согласно его мнению, Иран стремится стать фактором стабильности в регионе. «Думаю, это связано и с венскими переговорами по ядерной повестке. И в этой связи примечательно заявление главы МИД Ирана накануне встречи со своим российским коллегой. Министр иностранных дел Ирана заявил, что некоторые западные страны хотят, чтобы Тегеран играл активную роль в урегулировании кризиса в Украине. Эти тенденции говорят об определенных предпосылках процесса нормализации отношений Запад-Иран в целом», - отметил Шаан Гантаарян.