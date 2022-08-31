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Лавров: работа над всеобъемлющим документом по отношениям РФ и Ирана завершается

Лавров: работа над всеобъемлющим документом по отношениям РФ и Ирана завершается

Работа над всеобъемлющим документом о сотрудничестве России и Ирана находится на завершающей стадии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы удовлетворены тем, как развиваются наши двусторонние отношения, они выходят на новый качественный уровень, который будет зафиксирован в большом межгосударственном договоре, работа над этим документом сейчас находится на завершающей стадии", - сказал он.

Как сообщил Лавров, проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана запланировано в РФ до конца текущего года. 

"Практическая работа ведется в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, она планирует провести очередное заседание в России до конца нынешнего года", - сказал Лавров. 


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