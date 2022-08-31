Согласно предварительным данным 1 сентября в Армении в школу пойдут 40 000 первоклассников

По предварительным данным 1 сентября 2022 года в Армении в школу пойдут около 40 000 первоклассников. Как передает «Арменпресс», в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА сообщили, что в этом году в первый класс школ пойдут дети 2016 года рождения, их около 40 000. В министерстве добавили, что окончательная цифра станет известна 10 сентября, когда школы закончат ввод итоговых данных в электронную систему.

Согласно данным, опубликованным Центром оценки и тестирования (ЦОТ), в совместных экзаменах для поступления в вузы приняли участие 11 587 абитуриентов, из которых 7 246 были зачислены в вузы, 3 076 не прошли. Число абитуриентов, обратившихся в вуз, принявших участие в единых экзаменах и не получивших положительный балл, составляет 791. Согласно данным, заполнено 1 433 из 1 918 бесплатных мест и 6 518 из 21 761 платных мест. Вакантными остаются 550 бесплатных и более 15 000 платных мест. На второй этап конкурса вступительных экзаменов на оставшиеся вакантные места по результатам уже сданных экзаменов зарегистрировалось 772 абитуриента. Из них 755 были приняты на одну из указанных 6 специальностей, 17 не прошли.