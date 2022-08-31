Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа

Возможные отключения газа во Франции при его дефиците "ни в коем случае" не коснутся населения, но производства могут быть приостановлены․ Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала LCI в среду.

"Подача газа в жилые дома будет гарантирована. В случае его нехватки это коснется, в первую очередь, предприятий, так как у них есть возможность приостановить производство на несколько дней… Если нам придется столкнуться с ограничениями, они коснутся именно предприятий и ни в коем случае не частных домохозяйств", - заверила Варгон.

Она отметила, что на данный момент газохранилища Франции заполнены на 91% и "очень скоро" будут полностью заполнены.

Варгон сказала, что "почти уверена" в том, что Франция сможет пережить зиму без российского газа, доля которого в хранилищах страны снизилась с 17% до 9%, но отметила, что поставки из других стран, включая Норвегию и Алжир, обойдутся дороже.

"Есть вопрос количества, а есть вопрос цены. Чем меньше газа будет во Франции, тем больше вырастут цены. Поэтому вопрос будет скорее в цене газа, чем в отсутствии поставок", - уточнила глава французского Комитета по регулированию энергетики.

Во вторник "Газпром" решил приостановить поставки французской Engie в связи с неоплатой июльского газа в полном объеме.

В среду "Газпром" сообщил, что поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена в связи с трехдневными плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции.